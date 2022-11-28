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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Город ,  
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Ефимов назвал объем частных инвестиций в 12 масштабных инвестпроектов

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

С начала реализации в столице льготной программы аренды земли за 1 руб. в год услугой воспользовались 12 инвесторов. В реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП) они вложат более 17 млрд руб., рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Под МаИП с 2016 года город выделяет землю инвесторам без торгов: решение принимается на заседаниях градостроительно-земельной комиссии. Масштабные инвестпроекты призваны оживить заброшенные и неэффективно используемые территории путем возведения на них новых производственных объектов, тем самым способствуя притоку средств в экономику столицы. С весны 2022 года под реализацию МаИП земля выдается не просто без торгов, но и по льготной ставке — 1 руб. в год сроком на пять лет.

Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, суммарная площадь земельных участков, предоставленных предпринимателям для создания и расширения производств, составляет на текущий момент около 30 га. «Договоры аренды заключены на пять лет, в течение которых инвесторы должны завершить возведение предприятий», — подчеркнул министр правительства Москвы.

Так, благодаря реализации программы в Зеленограде появится новый строительный комплекс, где будет размещено сразу четыре производства. Кроме того, в других округах столицы возведут предприятия по выпуску продуктов питания, мебели, строительной и прочей продукции.

«В ЮАО участки передали под создание производственного корпуса кондитерской фабрики и инженерного корпуса НПО, которое разрабатывает электронные компоненты для автомобильной отрасли и выпускает высокотехнологичные системы, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — На севере города землю выделили мелькомбинату и разработчику комплектующих для специальной техники и аварийных служб».

Теги
Москва инвестиционные проекты Аренда земли Владимир Ефимов
Новогодний Миллиард
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Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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