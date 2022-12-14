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Красный Крест увидел рост спроса на курсы первой помощи с февраля

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Спрос на обучение навыкам оказания первой помощи в этом году вырос, сообщили РБК в пресс-службе Российского Красного Креста. «Спрос на подобное обучение вырос по сравнению с прошлыми годами примерно на 30%. В этом году мы в два раза расширили свои мощности: число инструкторов увеличилось на 900, а число учебных центров — на 70».

В организации отметили, что число желающих пройти подобное обучение стало больше после 24 февраля. «С февраля 2022 года число желающих пройти обучение увеличилось. Однако мы не можем выделить какой-то конкретный месяц, так как запись на занятия идет потоком, на два месяца вперед. Наверное, да, определенная связь с украинским кризисом есть. Ведь люди испытывают волнение и тревогу, стараются предпринять что-то, чтобы успокоиться и чувствовать себя более защищенными, поэтому хотят уметь оказывать первую помощь и идут к нам», — отметили в Красном Кресте.

В российском представительстве подчеркнули, что для мобилизованных проводятся адаптированные мастер-классы по первой помощи. «Такие занятия проходят в 22 регионах страны в пунктах сбора, а также в региональных отделениях. В рамках мастер-классов мобилизованные россияне знакомятся с порядком оказания первой помощи, учатся оказывать первую помощь при сильных кровотечениях и ранениях, проводить сердечно-легочную реанимацию», — уточнили в пресс-службе.

В организации добавили, что в Москве проводится тренинг «Вне зоны действия 103», направленный на обучение первой помощи в условиях ЧС. «В рамках этих мастер-классов мы обучаем слушателей оказывать помощь пострадавшим в тех случаях, когда скорая помощь не доступна. В ходе этого тренинга особое внимание участников фокусируется на транспортировке пострадавшего, помощи при сильном кровотечении, травмах и ранениях, в том числе и минно-взрывных. Также мы несколько модифицировали тренинги для добровольцев, живущих в приграничных регионах России», — сообщили в Российском Красном Кресте.

В начале марта Министерство обороны провело переговоры с Красным Крестом и обсудило взаимодействие с организацией по Украине. Вскоре после этого Международный комитет Красного Креста (МККК) направил запрос об открытии офиса в Ростове-на-Дону для улучшения работы организации на востоке Украины. Президент МККК заявил, что организация продолжит помогать жителям Украины и Донбасса и будет работать с коллегами на местах. «Мы готовы оказать больше помощи и удовлетворить их гуманитарные нужды, какими бы те ни были», — сказал он.

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