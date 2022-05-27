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В аэропорту Шереметьево 31 мая откроется новый железнодорожный терминал

Он заработает в Северном терминальном комплексе, где находятся терминалы B и C. Теперь туда будут ходить «аэроэкспрессы», которые раньше останавливались только на станции рядом с терминалами D и E
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 017,19 -0,2% Купить
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Новый железнодорожный терминал откроется 31 мая в Северном терминальном комплексе Шереметьево, сообщили в пресс-службе аэропорта. Поезда «Аэроэкспресс» теперь будут останавливаться в терминалах B и C.

В пресс-службе отметили, что строительство новых железнодорожной линии и вокзального комплекса — инвестиционный проект РЖД.

Сейчас электрички с Белорусского вокзала останавливаются в терминале «Аэроэкспресса». От терминалов D и E Южного терминального комплекса он в пешей доступности, а из терминалов B и C раньше ходили бесплатные подземные шаттлы. С 1 мая движение поездов межтерминального перехода было временно приостановлено.

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Фото:FrankHoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

«Известия» в феврале писали, что после открытия нового железнодорожного терминала в аэропорту состав будет следовать как обычно — из Одинцово через Москву в старый терминал. После этого поезд будет отъезжать назад, огибать летное поле справа и подъезжать к терминалу B. Источник издания пояснил, что поезда будут ходить с прежним интервалом в 30 мин. В «Аэроэкспрессе» говорили о готовности запустить движение сразу после окончания строительства и получения всех необходимых допусков.

Терминал E закрыли в аэропорту Шереметьево еще в марте 2020 года из-за снижения пассажиропотока на фоне пандемии. С 15 марта текущего года приостановлена работа терминала D из-за «вынужденных ограничений в сфере международных перевозок».

После начала российской военной операции на Украине Евросоюз и другие государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ запретила полеты над своей территорией самолетам из 36 стран. ЕС также прекратил поставки в Россию воздушных судов и запчастей к ним и обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками. Российские самолеты за границей стали арестовывать. После этого авиакомпании начали отменять международные рейсы.

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аэропорт Шереметьево Аэроэкспресс РЖД
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