Ракова рассказала о 14 заявках на поддержку испытаний препаратов

Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

С момента запуска в сентябре 2022 года городской программы поддержки фармацевтических компаний в проведении клинических исследований столичные власти уже получили заявки от семи фармкомпаний на проведение 14 исследований. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа поддержки фармкомпаний включает в себя как организационную помощь (подбор городских медорганизаций для проведения исследований, добровольцев, формирование исследовательской команды, юридическое сопровождение), так и финансовую (для препаратов, имеющих особо важное значение для столичного здравоохранения), пояснила Ракова. В последнем случае речь идет о возмещении до половины затрат на клиническое исследование препарата.

«Фармкомпании обращаются за различными мерами поддержки — от формирования исследовательской команды до помощи во взаимодействии с этическими комитетами. К примеру, по шести заявкам мы уже помогли подобрать медорганизацию для проведения исследований, по трем — проработали критерии подбора добровольцев», — добавила вице-мэр. По решению столичного мэра Сергея Собянина программа поддержки продлена на 2023 год.

По словам главного внештатного специалиста по клиническим исследованиям столичного депздрава Сергея Зырянова, в правительстве Москвы понимают, что подобные исследования — это возможность раннего доступа пациентов к инновационным технологиям. «Мы готовы к любым вариантам сотрудничества с разработчиками новых препаратов. Мы готовы обеспечить юридическое сопровождение и помогать с набором пациентов-добровольцев, что позволит повысить качество и скорость проведения исследований, позволяя быстрее вывести инновационный препарат на рынок», — добавил он.

Координацией проекта занимается специально созданный департамент поддержки клинических исследований в составе Московского центра инновационных технологий в здравоохранении. Информация о проведении исследований на базе московских медучреждений и организационной поддержке собрана на сайте депздрава, а выбрать площадку для проведения исследования можно на портале mos.ru. Подать заявку на поддержку в проведении клинических исследований можно на сайте Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

За последние десять лет в Москве клинические исследования прошли уже более 1,7 тыс. лекарственных препаратов.