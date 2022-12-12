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В Швеции рассказали о пакете помощи Украине на 50% больше предыдущего

Министр обороны Швеции заявил, что новый пакет помощи Украине на 50% больше предыдущего

Новый пакет военной помощи Украине от Швеции будет на 50% больше предыдущего. Об этом заявил шведский министр обороны Пол Йонсон на пресс-конференции во время визита в Одессу, передает «Европейская правда».

«Несколько недель назад правительство приняло девятый пакет поддержки Украины, он уже на 50% больше, если сравнивать его с восьмым. <...> В этом пакете мы предоставляем ПВО, также боеприпасы для еще одного вида ПВО, и также, конечно, есть пакет, связанный с подготовкой к зиме», — сказал он.

Йонсон 11 ноября сообщил, что правительство Швеции в ближайшее время примет решение о передаче Киеву передовых систем вооружения. На тот момент Стокгольм передал Киеву семь пакетов военной помощи. Последний из них состоял из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 млн шведских крон (около $48 млн). До этого Стокгольм отправлял оборудование для разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, противокорабельные ракеты Robot 17. Также Швеция участвует в обучении украинских военных в Великобритании.

В середине ноября шведский парламент поддержал предложение правительства передать Украине пакет военной помощи на сумму более чем 3 млрд шведских крон (более $290 млн). В правительстве назвали его рекордным — сумма пакета на 1 млрд крон ($96,5 млн) превысила стоимость всех предыдущих вместе взятых. В пакет вошли системы ПВО, боеприпасы, вездеходы, индивидуальное снаряжение, в том числе зимнее, средства защиты, оборудование для прицеливания, палатки и маскировочные сетки.

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