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Военная операция на Украине ,  
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Швеция пообещала поставить Украине «более совершенное» оружие

Глава Минобороны Швеции Йонсон пообещал поставить Украине «более совершенное» оружие
Пол Джонсон
Пол Джонсон (Фото: Andy Commins / Getty Images)

Правительство Швеции скоро примет решение о передаче Украине передовых систем вооружения, заявил местному агентству TT министр обороны Пол Йонсон.

«Мы намерены как можно скорее вернуться с дальнейшей поддержкой Украины — как политической, экономической, так и военной, включая передачу более совершенных систем вооружений», — сказал Йонсон.

Ранее Киев запрашивал у Стокгольма артиллерийскую систему Archer. Кроме того, Швеция участвует в обучении украинских военных в Великобритании, и правительство рассматривает возможность продления этого обучения после окончания 2022 года.

Швеция уже передала Украине семь пакетов военной помощи. Последний из них состоял из артиллерийских боеприпасов на сумму около 500 млн шведских крон (около $48 млн). До этого Стокгольм отправлял оборудование для разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, противокорабельные ракеты Robot 17.

Российские власти осуждают поставки оружия Киеву и считают, что военная помощь украинской стороне затягивает конфликт.

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