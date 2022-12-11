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Общество ,  
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В Египте запретили курить кальян в 1 км от мечетей, школ и заправок

В Египте запретили подавать кальян в 1 км от мечетей, школ и заправок

С воскресенья, 11 декабря, в Египте вступает в силу закон, согласно которому кальян можно будет подавать в заведениях, если они находятся более чем в 1 км от мечетей и других священных сооружений, образовательных учреждений и заправок. Эти пункты входят в требования для получения лицензии на подачу кальяна для заведений, их публикует Youm7.

Заведение должно прежде всего иметь действующую лицензию ресторана, кафе и т.п. 

Выделенная под курение кальяна зона не должна превышать половину всей площади заведения. Места для курения должны быть отгорожены, там нельзя присутствовать детям.

Двери в заведении следует сделать автоматическими, они должны оставаться закрытыми все время, за исключением моментов входа и выхода. Пол в заведении не следует покрывать легковоспламеняющимися и трудно поддающимися чистке материалами.

В помещении необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию для циркуляции воздуха в цехе и использовать средства «для вытеснения загрязненного воздуха непосредственно наружу». Также в местах, где подают кальян, должны быть системы очистки воздуха, отдельные от общей системы циркуляции и кондиционирования.

Кальян разрешается подавать в открытых местах, но в пределах предусмотренной для этого в заведении зоны.

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Уголь для кальяна должен храниться отдельно от остальной продукции в огнестойких и нержавеющих шкафах. Отработанный уголь до утилизации помещается в металлические или керамические контейнеры.

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Египет Кальян
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Ваш доход
0
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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