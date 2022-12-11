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Общество ,  
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В Москве возбудили дело против оставившей младенца в подъезде матери

В Москве возбудили дело против оставившей новорожденную дочку в подъезде женщины

Столичные следователи возбудило уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка (ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК) против женщины, оставившей дочку в подъезде на юге Москвы, сообщает московское управление Следственного комитета.

По данным следствия, 10 декабря жители дома на улице Паромной обнаружили жизнеспособную новорожденную девочку. Сейчас она находится под наблюдением врачей, здоровью ребенка ничего не угрожает, отметили в СК.

В тот же день была задержана подозреваемая в совершении этого преступления 41-летняя женщина, ее допрашивают. По данным следствия, подозреваемая имеет судимость по ст. 125 УК (оставление ребенка в опасности).

Ранее столичная прокуратура сообщала, что девочку примерно 7 дней от рождения обнаружили на первом этаже дома. Она была завернута в одеяло, видимых телесных повреждений не наблюдалось. По предварительной информации, женщина приехала к дому на такси, зашла в подъезд с ребенком, оставила новорожденную там и ушла.

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новорожденный оставление в опасности Следственный комитет покушение на убийство
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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