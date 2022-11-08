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В Москве возбудили дело после падения годовалого ребенка из окна

На юге Москвы женщина выбросила годовалую дочь с 11 этажа
Фото: Moscowproc / Telegram
Фото: Moscowproc / Telegram

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка после падения годовалой девочки из окна квартиры на 11-м этаже. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«По данным следствия, 8 ноября 2022 года женщина находилась в квартире жилого дома, расположенного по Сумскому проезду в городе Москве, где, используя малозначительный повод, взяла малолетнюю дочь на руки и, подойдя к окну, выбросила ребенка с высоты 11-го этажа», — говорится в сообщении СК.

Девочку доставили в больницу, врачи пытаются спасти ребенка.

В квартире, где проживала женщина, был включен газ, его выключили прибывшие по вызову сотрудники аварийно-спасательной службы, уточняет СК.

Дело открыли по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего ребенка).

Расследование взяла на контроль городская прокуратура. В сообщении на сайте надзорного ведомства уточняется, что 26-летняя мать годовалого ребенка также госпитализирована. «Она находилась в подавленном состоянии из-за бракоразводного процесса. Инцидент произошел на кухне квартиры, где был включен газ», — сообщает прокуратура.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что женщина госпитализирована с предварительным диагнозом «отравление лекарствами».

Теги
ребенок падение из окна СК уголовное дело Москва
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