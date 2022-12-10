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Общество ,  
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При взрыве на острове Джерси погибли три человека

Сэйнт Хельер, Джерси
Сэйнт Хельер, Джерси (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

В городе Сэйнт Хельер на острове Джерси (владение Британской короны) произошел взрыв, погибли три человека. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на главного министра острова Кристину Мур.

Взрыв произошел накануне в районе, застроенном трехэтажными типовыми зданиями. Причина взрыва по-прежнему неизвестна. На месте работают спасатели. Расследование инцидента продолжается.

Остров Джерси находится в проливе Ла-Манш. Джерси является крупнейшим среди Нормандских островов. Остров является владением Британской короны, однако не входит в Великобританию. Население острова — 105,5 тыс. человека.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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