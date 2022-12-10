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Общество ,  
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Сгоревшая в Москве усадьба находилась в управлении Музея Востока

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Построенная в конце XVII века усадьба Лопухиных, в которой утром 10 декабря произошел пожар, находилась в управлении Государственного музея Востока. Об этом РБК сообщили в пресс-службе музея.

«Усадьба находится в оперативном управлении Государственного музея Востока. Ранее в здании располагался Музей Рерихов, сейчас он находится в павильоне № 13 на ВДНХ, это один из наших филиалов», — говорится в сообщении.

Как рассказал РБК вице-президент Международного Центра Рерихов (МЦР) Александр Стеценко, здание принадлежало центру до 2017 года. Центр провел реставрацию усадьбы, потому что правительство передало здание в аварийном состоянии. В благодарность за реставрацию МЦР получил госнаграды.

«МЦР получил усадьбу на основании договоренностей между С.Н.Рерихом (сын художника Николая Рериха Святослав. — РБК), гражданином Индии и Советским правительством, которое заключались в том, что Рерих передает наследие в Россию для создание общественного музея имени Н.К.Рериха, а государство для музея передает усадьбу Лопухин», — рассказал Стеценко.

Как рассказал Стеценко, МЦР выселили из усадьбы Лопухиных под предлогом создания Государственного музея Рериха, однако этого не произошло. Усадьбу закрыли на ремонт, но, по словам Стеценко, ремонтных работ не производилось и здание стало ветшать.

«Нам очень печально наблюдать за пожаром в этой усадьбе. Нам неизвестно, что из наследия Рерихов и других музейных объектов находилось в усадьбе, надеемся, что они все Государственным музеем Востока были вывезены», — заключил Стеценко.

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Пожар в усадьбе произошел около 7 утра. Возгорание началось по адресу: Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4. Площадь возгорания выросла до 50 кв. м, площадь обрушения составила около 40 кв. м. Причина пожара неизвестна. В результате возгорания пострадал один человек

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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