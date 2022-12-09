Минобороны Казахстана опровергло сообщения об отправке танков России

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Информация об отправке Казахстаном бронетехники в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщает портал Stopfake.kz, запущенный Мининформации страны, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Казахстана.

«Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции г. Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее видео с танками распространилось в телеграм-каналах. Подпись к ролику гласит, что военную технику, «скорее всего, отправляют в Россию».

Ранее Казахстан опроверг утверждения о поставках в Россию компонентов для сборки ракет, о которых сообщалось в ролике в TikTok. Летом правительство республики запретило экспорт и транзит товаров военного назначения, напомнили власти. «Вместе с тем реэкспорт/транзит продукции военного назначения с/из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся)», — уточнили в ведомстве.