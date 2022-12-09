Возле станции метро «Владыкино» на севере Москвы произошел пожар

В Москве произошел пожар неподалеку от станции МЦК «Владыкино»

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В здании рядом со станцией «Владыкино» Московского центрального кольца (МЦК) произошел пожар, сообщил столичный дептранс в телеграм-канале.

Как сообщили РБК в пресс-службе московского главка МЧС, им поступила заявка по адресу: улица Станционная, дом 8.

«Обнаружено возгорание двухэтажного административного здания. Происходит возгорание подвесного потолка на площади 70 кв. м», — уточнили в службе. В МЧС добавили, что информация о пострадавших не поступала, экстренные службы уже начали тушение пожара.

В сообщении департамента транспорта говорится, что пассажирам ничего не угрожает, движение на МЦК осуществляется штатно. О причинах произошедшего не сообщается.

Станция «Владыкино» на МЦК была открыта 10 сентября 2016 года. Она выходит на Сигнальный проезд, Станционную улицу, Сусоколовское шоссе и Главный ботанический сад имени Николая Цицина Российской академии наук. На ней имеется крытая пересадка на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии метро.