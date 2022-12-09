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В «Роскосмосе» создадут двигатель для полетов к границе Солнечной системы

В «Роскосмосе» создадут ракетный двигатель для полетов к границе Солнечной системы
Геннадий Абраменков
Геннадий Абраменков (Фото: АО «ОКБ «Факел»)

Опытное конструкторское бюро «Факел» (входит в «Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос») под научным руководством НИЦ «Курчатовский институт» разрабатывает электроракетный двигатель, который будет способен доставить космический аппарат на границу Солнечной системы, сообщил ТАСС директор предприятия Геннадий Абраменков.

«ОКБ «Факел» разрабатывает электроракетный двигатель очень большой мощности, так называемый БПРД (безэлектродный плазменный ракетный двигатель. — РБК). Для него нужен будет ядерный источник питания. В его задачи будут входить межпланетные перелеты, а в перспективе — полеты к краю Солнечной системы», — отметил Абраменков.

Он уточнил, что это будет двухступенчатый двигатель. Плазма будет течь по центральному каналу, который очень сильно разогревается, в связи с чем внутри него нужно создавать «такую плотность магнитного поля, чтобы плазма шла, не касаясь стенок», а также охлаждать их.

Абраменков отметил, что эта работа будет вестись в течение длительного времени, поскольку предприятие ранее не работало с такими физическими принципами и процессами.

ОКБ «Факел» — калининградское предприятие, которое создает стационарные плазменные двигатели, термокаталитические двигатели на гидразине. К настоящему моменту на орбиту запущено более 700 аппаратов с его двигателями.

В 2020 году экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что для полетов на границы Солнечной системы нужно создавать ионные двигатели. По его словам, такие проекты являются очень сложными, но российская космическая отрасль «обречена на то, чтобы их реализовать».

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1 января 2019 года NASA сообщило, что американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA. Тогда межпланетная станция установила рекорд: никогда ранее исследовательские аппараты не достигали столь удаленных от Земли объектов.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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