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В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце
В Стамбуле произошел пожар в отеле Kempinski в здании дворца Чыраган
В Стамбуле горит отель Kempinski. Об этом сообщает Haber.
В район направлено много пожарных, а улица, на которой находится гостиница, оцеплена. По предварительной информации, возгорание началось на четвертом этаже, где шел ремонт.
Спустя час после вызова спасателей пожар потушили. По данным Haber, одного пострадавшего госпитализировали.
Çırağan Palace Kempinski — пятизвездочный отель. Он находится в здании османского дворца Чыраган, построенного в XIX веке.
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