В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Путин анонсировал неформальный саммит СНГ перед Новым годом Политика, 13:17
После сбоев о банков и VK возникли проблемы с системой регистрации у S7 Технологии и медиа, 13:17
Дружить и вместе обедать: как найти бизнес-партнеров в Турции Pro, 13:15
Статус стоит дорого: как организовать торги «красивыми» автономерами Партнерский проект, 13:08
Стрелявший в Новошахтинске заявил, что принял полицейских за украинцев Общество, 13:05
Сгоревший в Химках гипермаркет OBI был застрахован в «Ингосстрахе» Общество, 13:02
ЦБ обяжет финсоветников предупреждать клиентов о рисках и платности услуг Инвестиции, 12:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Вучич встретился с военным руководством на фоне обострения в Косово Политика, 12:49
Уровень газа в хранилищах ЕС опустился ниже 90% на фоне холодов Экономика, 12:48
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 12:45
Шесть трендов последней мили в 2022 году — исследование Data Insight Pro, 12:44
7 судебных исков было подано к бывшему главе FTX после краха биржи Крипто, 12:43
Росреестр предложил в 2023 году изменить определение недвижимости Недвижимость, 12:39
В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце Общество, 12:35
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Общество ,  
0 

В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце

В Стамбуле произошел пожар в отеле Kempinski в здании дворца Чыраган

В Стамбуле загорелся отель Kempinski в османском дворце
Video

В Стамбуле горит отель Kempinski. Об этом сообщает Haber.

В район направлено много пожарных, а улица, на которой находится гостиница, оцеплена. По предварительной информации, возгорание началось на четвертом этаже, где шел ремонт.

Спустя час после вызова спасателей пожар потушили. По данным Haber, одного пострадавшего госпитализировали.

Çırağan Palace Kempinski — пятизвездочный отель. Он находится в здании османского дворца Чыраган, построенного в XIX веке.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Теги
Пожар Турция дворец
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
МЧС показало видео с места пожара в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега» в Химках
Общество
Трамвай сгорел в Нижнем Новгороде. Видео
Общество
В Волгограде сгорели четыре автомобиля, погиб ребенок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter