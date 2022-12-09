Россия выделит до ₽5,7 млрд на русские школы в Таджикистане

Россия выделит до ₽5,7 млрд на строительство и оснащение русских школ в Таджикистане

Фото: Олег Давыдов / ТАСС

Российский Минфин в этом году выделит до 5,74 млрд руб. на строительство и оснащение русскоязычных школ в Таджикистане из бюджетных ассигнований. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Деньги пойдут на «реализацию 3-го этапа перечня мероприятий, включая работы и услуги, реализуемых на территории Республики Таджикистан (выполнение строительно-монтажных работ), а также 5-го этапа (оснащение помещений)». Средства планируется внести в качестве пожертвования в Евразийский фонд стабилизации и развития.

Речь идет об учебных заведениях в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде. Соглашение об их строительстве было подписано в апреле 2019 года. Пять школ открылись в начале сентября этого года. Российский президент Владимир Путин принимал участие в церемонии в видеоформате.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон тогда рассказал, что в стране насчитывается 39 школ с обучением на русском языке, в которых учатся около 27 тыс. школьников, а также более 160 смешанных таджикско-русских школ, в которых обучаются около 70 тыс. школьников.