Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Химках из-за пожара в OBI

Роспотребнадзор проверит воздух с пожара в ТЦ в Химках на загрязняющие вещества

Фото: Дарья Соколова / ТАСС

Подмосковное управление Роспотребнадзора взяло пробы воздуха в Химках, где утром сгорел строительный гипермаркет OBI. Специалисты проведут исследование на содержание загрязняющих веществ.

«Осуществлен выезд на место чрезвычайной ситуации с организацией исследований атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию для проведения исследований», — говорится в сообщении.

Пожар произошел около 6 утра 9 декабря в строительном гипермаркете OBI, расположенном в торговом центре «Мега Химки» на Ленинградском шоссе. Огонь охватил все здание, распространившись на площадь 18 тыс. кв. м. Взорвалась лакокрасочная продукция. Возгорание удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м спустя три часа. По предварительным данным, погиб охранник.

Прокуратура организовала проверку. Среди причин возгорания рассматриваются поджог и короткое замыкание. Как рассказали ТАСС в экстренных службах, пожар начался в пристройке к магазину, которая была на реконструкции, во время сварочных работ. «Рабочие покинули здание, не сумев потушить огонь», — сказал собеседник агентства. По его словам, во время пожара, предположительно, взорвались газовые баллоны.