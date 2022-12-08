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Общество ,  
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На Бали исключили ограничения в отелях из-за запрета на секс до брака

Власти Бали: иностранцы в Индонезии будут заселяться в отели без свидетельства о браке
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Иностранные туристы не должны будут показывать свидетельство о браке для заселения в отели Индонезии, несмотря на принятый закон о запрете внебрачных связей. Об этом CNA сообщил глава агентства по туризму индонезийской провинции Бали Тьокорда Багус Пемаюн.

«Не беспокойтесь, потому что, судя по нашим обсуждениям с различными гостиничными и туристическими ассоциациями, отели не будут запрашивать документы о семейном положении», — сказал он.

Такое же мнение высказал глава отделения Ассоциации туроператоров Индонезии на Бали Путу Винастра. «Люди, которые приезжают на Бали, могут не беспокоиться, потому что отели будут обеспечивать неприкосновенность их частной жизни. <...> Уверен, что отели никогда не попросят ваше свидетельство о браке. Женаты вы или нет, вас никогда не спросят, потому что это личное дело», — заявил он. Винастра также уточнил, что он говорил с ассоциацией генеральных менеджеров отелей и те планируют «держать семейное положение людей в тайне».

6 декабря индонезийский парламент утвердил новый уголовный кодекс. Поправки предлагают уголовное наказание — до года тюрьмы — за секс до свадьбы. Запрещено также совместное проживание пар, не состоящих в браке. Действие нового уголовного кодекса распространяется не только на граждан Индонезии, но и на иностранцев.

Reuters указывает, что новые положения кодекса столкнулись с критикой от представителей бизнеса, которые заявили, что нововведения могут нанести ущерб как инвестиционному, так и туристическому имиджу Индонезии. Замглавы комитета индустрии туризма Индонезии Маулана Юсран заявил, что отели после принятия нового УК станут «проблемным местом».

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Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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