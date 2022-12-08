Bloomberg узнал о плане ЕС увеличить финансирование поставок оружия Киеву

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Страны — члены Евросоюза намерены на €2 млрд увеличить финансирование Европейского фонда мира (ЕФМ) для поставок оружия Украине и другим странам, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Максимальный объем фонда составляет €6 млрд, за счет этих средств ЕС компенсирует правительствам расходы на поставки оружия другим государствам. По данным Bloomberg, главы МИД стран — членов ЕС могут подписать документ об увеличении размеров фонда на встрече в Брюсселе 12 декабря. Для утверждения инициативы нужно единогласное решение.

2 декабря глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что на оплату поставляемого на Украину оружия из ЕФМ выделили более €3,1 млрд. «Если прибавить к этому числу объем поддержки, которую государства-члены [ЕС] оказывают самостоятельно, то сумма достигнет почти €9 млрд», — отметил он.