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Военная операция на Украине ,  
0 

Путин заявил об эффективной работе авиации в военной операции на Украине

Путин: авиация очень эффективно себя показывает на военной операции на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российская авиация эффективно работает в ходе военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с награжденными Героями России, передает ТАСС.

«Авиация <...> очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. И штурмовики воюют отлично, и «сушки» — Су-34, Су-35, очень хорошо. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», — сказал Путин.

Торжественная церемония вручения медали «Золотая звезда» Героям России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских, в том числе Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Святого Георгия.

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Теги
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Владимир Путин Военная операция на Украине авиация военнослужащие награды

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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