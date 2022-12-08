Путин: авиация очень эффективно себя показывает на военной операции на Украине

Путин заявил об эффективной работе авиации в военной операции на Украине

Фото: РИА Новости

Российская авиация эффективно работает в ходе военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с награжденными Героями России, передает ТАСС.

«Авиация <...> очень эффективно себя показывает, все вовремя делает и очень грамотно. И штурмовики воюют отлично, и «сушки» — Су-34, Су-35, очень хорошо. <…> Оказывают существенный вклад в эффективность действий войск», — сказал Путин.

Торжественная церемония вручения медали «Золотая звезда» Героям России прошла в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских, в том числе Герои Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Святого Георгия.

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