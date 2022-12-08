В Марьиной Роще появится новый квартал с офисами на 2,2 тыс. рабочих мест

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

В новом многофункциональном квартале, который расположится в Марьиной Роще в треугольнике между улицей Веткина, Октябрьским и Рижским направлениями железной дороги, планируется возвести около 160 тыс. кв. м недвижимости. Помимо жилой застройки там появятся современные деловые центры, что потенциально приведет к созданию 2,2 тыс. рабочих мест, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Сейчас участок занят производственными и административными зданиями, используемыми нерационально, и довольно большая территория в 18 га не развита», — сетует Княжевская.

В данный момент в непосредственной близости от квартала завершается строительство станции «Марьина Роща» МЦД-2 с возможностью пересадки на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии и впоследствии БКЛ. «Такой подход, когда транспортная инфраструктура готовится заранее, учитывая будущее развитие территорий вокруг станций, является важным аспектом градостроительной политики Москвы», — добавила Княжевская.

На данный момент все предприятия, находившиеся ранее в этом квартале, уже выведены с участка. Всего из запланированных 160 тыс. кв. м половина (около 80 тыс. кв. м) займет нежилая застройка, остальные площади отойдут для жилья и социальной инфраструктуры.

Помимо этого, проект предусматривает масштабное развитие дорожной сети — запланирована и реконструкция улицы Веткина, и строительство нового проезда вдоль Октябрьской железной дороги, с планируемой эстакадой через МЦД-2. На данный момент единственный удобный маршрут, чтобы попасть из района улицы Веткина в центр Москвы, пролегает через близлежащий Шереметьевский путепровод.