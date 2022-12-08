Песков связал признание Time Зеленского человеком года с мейнстримом в ЕС

Фото: time.com

Журнал Time следует за «общеевропейским мейнстримом» с его антироссийскими тенденциями. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал объявление украинского лидера Владимира Зеленского человеком года по версии издания, передает корреспондент РБК.

«У журнала Time есть свои критерии. С ними можно соглашаться или не соглашаться. Это редакционная линия издания. В данном случае мы видим, что редакционная линия издания не выходит за пределы общеевропейского мейнстрима, который носит абсолютно зашоренный, антироссийский и оголтело русофобский характер», — заявил Песков.

7 декабря Time назвал Зеленского человеком года и поместил его портрет на обложку. В номинацию также вошли те, кто олицетворяет «дух Украины». Автор репортажа и интервью с Зеленским Саймон Шустер сделал акцент на том, что лидер Украины не уехал из страны в первые дни начала российской спецоперации.

Журнал Time выбирает человека года с 1927-го. В прошлом году им стал предприниматель Илон Маск. Time назвал американского миллиардера «гением», «шутом» и «провокатором», отметив, что компания SpaceX, принадлежащая Маску, намерена «завладеть космическим» будущим США.