Посольство России отвергло обвинения сената США в «геноциде» на Украине

Россия отвергает обвинения, содержащиеся в резолюции комиссии сената США, что действия на Украине представляют собой геноцид, следует из заявления российского посольства в Вашингтоне.

«Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов. Ради обоснования своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН. Ссылаются на псевдоисторические постулаты украинских националистов о голодоморе», — заявили в диппредставительстве, назвав Капитолий «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив».

Накануне комитет по иностранным делам сената конгресса США принял резолюцию о «признании действий России на Украине геноцидом». Соавторами документа выступили 14 сенаторов из 13 штатов.

Эта резолюция осуждает действия России против народа Украины и призывает США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать украинское правительство, «трибуналы и международные уголовные расследования с целью привлечения российских политических лидеров и военнослужащих к ответственности», а президента Джо Байдена — применить глобальные санкции на основании «акта Магнитского» (о санкциях в отношении россиян и граждан других стран, причастных, по данным Вашингтона, к нарушениям прав человека). Меры предполагают запрет на въезд в США и замораживание активов.