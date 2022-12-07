Google назвал самый популярный запрос в 2022 году

Самым популярным запросом в Google в 2022 году стало название игры Wordle

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Самым популярным запросом в Google в 2022 году стало слово Wordle — название игры-головоломки. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В Wordle пользователь должен угадать одно англоязычное слово из пяти букв за шесть попыток. Пик популярности игры в веб-поиске пришелся на середину февраля (в начале месяца ее выкупила газета The New York Times).

На втором месте в Google оказался запрос India vs England («Индия против Англии», речь идет о противостоянии в крикете). Третье место в общем веб-поиске досталось запросу Ukraine (Украина), на четвертом оказалась Queen Elizabeth — королева Великобритании Елизавета, которая умерла в сентябре.

Самыми популярными по количеству запросов в Google людьми 2022 года оказались актеры Джонни Депп, Уилл Смит и Эмбер Херд, а четвертое место занял президент России Владимир Путин.

Самыми популярными запросами 2021 года в мире стали Australia vs India («Австралия против Индии»), India vs England («Индия против Англии») и IPL («Индийская премьер-лига»). Все три запроса относятся к крикету.

В прошлом году Google также подвел итоги года в России. Главными запросами в категории «События» стали «Чемпионат Европы по футболу», «Олимпиада в Токио» и «Евровидение-2021». В категории «Люди» на первом месте оказался политик Алексей Навальный, за ним следовали певица МакSим, политолог Екатерина Шульман (признана иноагентом), актер Алек Болдуин и певица Манижа. Google в России выделила в отдельную категорию запросы, начинающиеся со слов «Что такое...?»: россияне чаще всего искали значение слов «симпл-димпл», «митинг» и «поп-ит».