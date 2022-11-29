В Новосибирске в домах с 14 тыс. жителей пропало тепло из-за аварии на теплотрассе

Авария на теплосетях произошла в Дзержинском районе Новосибирска, в результате без теплоснабжения остались 93 многоквартирных дома, в которых проживает почти 14 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тепло перестало поступать на 162 объекта инфраструктуры, в том числе в пять детских садов, четыре медучреждения (в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов – он обеспечен обогревателями). По состоянию на 08:00 (04:00 мск) без теплоснабжения остаются девять многоквартирных жилых домов и два социально-значимых объекта, сказано в сообщении пресс-службы.

Об аварии стало известно вечером 28 ноября, около 20:00 по местному времени (16:00 мск). Отопление и подача горячей воды отключились из-за дефекта на теплотрассе. На трубопроводе по улице Королева в северной части города образовалось повреждение диаметром 800 мм, отметили в МЧС. Сейчас специалисты продолжают вести работы, их планируют завершить к 10:30 29 ноября (06:30 мск), добавили в ведомстве.

В Новосибирске по состоянию на 5:30 мск было минус 26 градусов, следует из данных Гидрометцентра. Ветра на улице почти не было, он дул со скоростью 1 м/с.

Проверку по факту произошедшего начала областная прокуратура.

Ранее, 27 ноября, теплоснабжение пропало в 270 многоквартирных домах Абакана в Хакасии. В них проживают около 70 тыс. человек. Кроме того, без тепла остались 14 социально значимых объектов (школы, национальная гимназия, детсады, перинатальный центр). По информации МЧС, в этот день температура воздуха ночью опускалась до минус 30–35 градусов.