Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 63,3 (+0,42) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 60,75 (+0,27) Инвестиции, 28 ноя, 16:00
В парламенте Финляндии предложили расследовать деятельность Fortum Бизнес, 06:15
Будущее за электрокарами: при чем здесь Россия РБК и Норникель, 06:03
ЦБ Казахстана сообщил о росте переводов из России в 13 раз Финансы, 06:00
Госдеп США одобрил продажу Финляндии оружия на $323 млн Политика, 05:51
В Новосибирске в домах с 14 тыс. жителей пропало тепло из-за аварии Общество, 05:37
Кулеба заявил об отказе ряда стран продать оружие и риске «капризов» Политика, 04:59
Мэр заявил об аресте Украиной двух чиновников в Снигиревке Политика, 04:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Премьер Британии заявил о конце «золотой эры» и системном вызове Китая Политика, 04:39
В Белом доме отвергли обвинения в попытках «нажиться» на продаже СПГ в ЕС Политика, 03:54
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с закупкой машин ГИБДД из-за санкций Общество, 03:45
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
Вучич заявил, что Сербия платит за газ в 4,5 раза меньше Европы Политика, 03:24
FT сообщила о рекордном объеме приобретенного Европой СПГ из России Политика, 03:01
Посол подтвердил вызов в МИД Канады из-за закона об ЛГБТ-пропаганде Политика, 02:43
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
0 

В Новосибирске в домах с 14 тыс. жителей пропало тепло из-за аварии

В Новосибирске в домах с 14 тыс. жителей пропало тепло из-за аварии на теплотрассе

Авария на теплосетях произошла в Дзержинском районе Новосибирска, в результате без теплоснабжения остались 93 многоквартирных дома, в которых проживает почти 14 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Тепло перестало поступать на 162 объекта инфраструктуры, в том числе в  пять детских садов, четыре медучреждения (в том числе один с круглосуточным пребыванием пациентов – он обеспечен обогревателями).  По состоянию на 08:00 (04:00 мск) без теплоснабжения остаются девять многоквартирных жилых домов и два социально-значимых объекта, сказано в сообщении пресс-службы.

Об аварии стало известно вечером 28 ноября, около 20:00 по местному времени (16:00 мск). Отопление и подача горячей воды отключились из-за дефекта на теплотрассе. На трубопроводе по улице Королева в северной части города образовалось повреждение диаметром 800 мм, отметили в МЧС. Сейчас специалисты продолжают вести работы, их планируют завершить к 10:30 29 ноября (06:30 мск), добавили в ведомстве. 

В Новосибирске по состоянию на 5:30 мск было минус 26 градусов, следует из данных Гидрометцентра. Ветра на улице почти не было, он дул со скоростью 1 м/с.

Проверку по факту произошедшего начала областная прокуратура.

Ранее, 27 ноября, теплоснабжение пропало в 270 многоквартирных домах Абакана в Хакасии. В них проживают около 70 тыс. человек. Кроме того, без тепла остались 14 социально значимых объектов (школы, национальная гимназия, детсады, перинатальный центр). По информации МЧС, в этот день температура воздуха ночью опускалась до минус 30–35 градусов.

Читайте на РБК Pro
Как аккредитация помогает ИТ-компаниям экономить
Хард-дискаунтеры на подъеме: как и на чем стали экономить россияне
Какие акции покупают Билл Гейтс, Рэй Далио и другие миллиардеры
«Подкормить» иммунитет: какая еда поможет защититься от болезней
Теги
Новосибирск МЧС теплоснабжение
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
В Абакане 70 тыс. человек остались без тепла из-за аварии
Общество
Часть жителей Сахалина остались без света из-за аварии на ТЭЦ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter