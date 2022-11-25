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Полиция начала проверку после стрельбы из окна во Владивостоке

Полиция Владивостока начала проверку после появления видео со стреляющим из окна мужчиной
Фото: Prim_police / Telegram
Фото: Prim_police / Telegram

Во Владивостоке полиция начала проверку после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой мужчина стреляет из окна боевыми патронами. Об этом говорится в телеграм-канале регионального управления МВД.

«Полиция Владивостока проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой запечатлено, как неизвестный гражданин производит из окна несколько выстрелов из предмета, похожего на оружие», — сказано в сообщении.

О пострадавших ведомство не сообщило.

Видео вечером 25 ноября опубликовали местные телеграм-каналы, в том числе dpskontrol_125rus. На нем мужчина стоит у окна и целится из винтовки. Перед тем, как произвести выстрел, мужчина говорит, что оружие оснащено снайперским прицелом и заряжено боевыми патронами.

Телеграм-канал сообщил, что инцидент произошел на улице Сафонова в южной части города.

В сентябре в Петербурге задержали мужчину, который открыл огонь из окна одной из гостиниц Калининского района. В пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что задержанный работал частным охранником и «решил похулиганить». Мужчина в нетрезвом состоянии открыл стрельбу из окна своего номера в гостинице. При обыске у него изъяли охолощенный автомат АКС-74У, пневматический пистолет, 100 светошумовых патронов и 13 стреляных гильз. На мужчину составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

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