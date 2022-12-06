Во Владивостоке произошел пожар площадью 500 кв. м в ресторане Zuma

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Во Владивостоке горит популярный ресторан, сообщается на сайте МЧС Приморского края.

«По оперативным данным, 7 декабря в 00:57 (17:57 мск. — РБК) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в здании ресторана на улице Фонтанная в г. Владивосток. Уже через три минуты на месте работали пожарные», — заявляется в сообщении.

МЧС сообщает, что к прибытию пожарных второй этаж и крыша здания были в огне. Сейчас площадь пожара составляет около 500 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Тушение еще идет, в нем участвуют 15 единиц пожарной техники и 54 пожарных.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы города уточняет, что возгорание произошло в ресторане Zuma, находящемся на Фонтанной улице. Zuma, как сообщает его сайт, — крупнейший паназиатский ресторан на Дальнем Востоке России, он специализируется на блюдах из морепродуктов и занимает 25-е место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии Wheretoeat Russia.