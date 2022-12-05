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Пожар произошел в строящемся жилом комплексе на северо-западе Москвы

МЧС: В ЖК «Молжаниново» на северо-западе Москвы загорелось строящееся здание

Пожар произошел в строящемся жилом комплексе на северо-западе Москвы
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На северо-западе Москвы, недалеко от аэропорта Шереметьево, загорелось строящееся здание, сообщило РБК столичное управление МЧС России.

«Заявка по адресу Ленинградское шоссе, 229. По данному адресу расположено строящееся здание, разноуровневое, на уровне 14–16-го этажей. По предварительной информации, происходит возгорание на уровне 14-го этажа строительных материалов», — сообщили РБК в пресс-службе московского ГУ МЧС. По указанному адресу находится один из строящихся домов ЖК «Молжаниново».

Площадь пожара составила около 100 кв. м, информации о пострадавших не поступало. Экстренные службы развернули штаб пожаротушения.

В 12:24 по московскому времени пожар был ликвидирован.

Теги
«Шереметьево» МЧС новости Москва Пожар
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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