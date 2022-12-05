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Военная операция на Украине ,  
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Рязанские власти заявили, что при атаке дрона мирные жители не пострадали

Глава Рязанской области: мирные жители и инфраструктура при атаке дрона не пострадали
Вид на аэродром &laquo;Дягилево&raquo;
Вид на аэродром «Дягилево» (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

При попытке украинских беспилотников нанести удар по военному аэродрому «Дягилево» в Рязанской области мирные жители и городская инфраструктура не пострадали, сообщил глава региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие [среди военных]. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле», — написал он.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона предприняла попытки нанесения ударов реактивными беспилотниками по аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской области «в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации». Дроны были перехвачены средствами ПВО, обломки упавших аппаратов повредили обшивку корпуса двух самолетов.

Погибли трое военнослужащих технического состава, еще четверо получили ранения и госпитализированы.

Произошедшее в Минобороны назвали «попыткой киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации». В ведомстве добавили, что в 15:00 мск российские силы нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ним объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены», — заявили в министерстве, добавив, что это позволило нарушить переброску резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

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Теги
Рязанская область Павел Малков дрон атака
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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