Путин наградил волонтера, который эвакуировал более 30 тыс. жителей ДНР

Владимир Тараненко и Владимир Путин (Фото: форум.мывместе.рф)

Президент России Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» жителю Донецка Владимиру Тараненко, который помог эвакуировать более 30 тыс. жителей ДНР и доставлял гуманитарные грузы. Трансляция с форума «Мы вместе» велась в аккаунте Росмолодежи во «ВКонтакте».

«Слово «волонтер» — оно такое международное. А вот доброволец — это, по-моему, чисто наше, российское. И в нем заложен огромный смысл — <...> человек, который что-то делает, делает что-то очень полезное для других, по доброй воле», — отметил Путин.

Президент отметил, что в России около 21 млн волонтеров, что составляет 15% от всего населения страны. «Это армия целая, огромная армия», — сказал Путин. В 2020 году Минэкономразвития оценивало количество волонтеров примерно в 7,5 млн.