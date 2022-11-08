Госдума приняла закон о компенсации затрат на связь волонтерам

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Волонтерам будут компенсировать затраты на связь, при этом компенсация будет освобождена от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такие поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве приняла в третьем чтении Государственная дума.

«Предложенные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Как следует из текста поправок, один из законопроектов вносит изменения в ст. 17 ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», где расширили меры поддержки добровольцев и волонтеров, добавив возврат затрат на связь. Другой законопроект вносит изменения в ст. 217 части второй Налогового кодекса. В ней предусматривается, что компенсация затрат на связь теперь происходит без взимания НДФЛ.

Поправки вступают в силу с 1 января 2023 года.

Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России» (Ольга Занко, Артем Бичаев, Артем Метелев, Ольга Тимофеева) и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Ранее волонтеры неоднократно обращались с просьбой решить вопрос о компенсации за связь, объяснял в «Телеграм» Турчак. По его словам, мобильная связь — это «довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС».

По данным Минэкономразвития на 2020 год, в России было около 7,5 млн волонтеров. Ведомство также отмечало, что в план реализации Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года включена работа по совершенствованию законодательства в сфере волонтерства.