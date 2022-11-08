Госдума приняла закон о компенсации затрат на связь волонтерам

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 ноября
EUR ЦБ: 60,82 (-0,08) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 9 ноября
USD ЦБ: 60,98 (-0,26) Инвестиции, 16:17
Производитель Persil и Schwarzkopf допустил уход из России до конца года Бизнес, 16:57
ЛУКОЙЛ: каких результатов по МСФО ждать инвесторам Pro, 16:55
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 16:47
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:45
Москалькова обсудила с украинским омбудсменом правозащитные темы Политика, 16:44
Бывшая украинская биатлонистка получила вид на жительство в России Спорт, 16:42
В Минэнерго США назвали компании из ЕC получателями выгоды от цен на газ Экономика, 16:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
СК возбудил новое дело из-за мошенничества при зачислении в «Синергию» Общество, 16:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Госдума приняла закон о компенсации затрат на связь волонтерам Политика, 16:26
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 16:24
Медведев заявил о манипуляциях голосами на выборах в США Политика, 16:23
WADA передало допинговое дело Валиевой в Спортивный арбитражный суд Спорт, 16:20
Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях Экономика, 16:09
Военная операция на Украине ,  
0 

Госдума приняла закон о компенсации затрат на связь волонтерам

Госдума в третьем чтении приняла поправки о компенсации затрат волонтеров на связь
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Волонтерам будут компенсировать затраты на связь, при этом компенсация будет освобождена от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такие поправки в Налоговый кодекс и профильный закон о добровольчестве приняла в третьем чтении Государственная дума.

«Предложенные изменения помогут волонтерам в любой ситуации оставаться на связи и не думать о расходах на нее. Эти средства будут возмещаться точно так же, как сейчас это происходит с питанием, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и оплатой проезда», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Как следует из текста поправок, один из законопроектов вносит изменения в ст. 17 ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», где расширили меры поддержки добровольцев и волонтеров, добавив возврат затрат на связь. Другой законопроект вносит изменения в ст. 217 части второй Налогового кодекса. В ней предусматривается, что компенсация затрат на связь теперь происходит без взимания НДФЛ.

Поправки вступают в силу с 1 января 2023 года.

Инициаторами поправок выступили депутаты от «Единой России» (Ольга Занко, Артем Бичаев, Артем Метелев, Ольга Тимофеева) и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Ранее волонтеры неоднократно обращались с просьбой решить вопрос о компенсации за связь, объяснял в «Телеграм» Турчак. По его словам, мобильная связь — это «довольно заметная статья расходов для тех, кто занимается поиском пропавших людей, заботится о ветеранах и одиноких людях, ликвидирует последствия ЧС».

По данным Минэкономразвития на 2020 год, в России было около 7,5 млн волонтеров. Ведомство также отмечало, что в план реализации Концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года включена работа по совершенствованию законодательства в сфере волонтерства.

Теги
Волонтерство компенсация связь Госдума
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о помощи волонтеров по COVID семьям мобилизованных
Политика
Три человека погибли в результате обстрела волонтерского центра в Донецке
Политика
Минэкономики оценит вклад волонтеров и благотворителей в российский ВВП
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter