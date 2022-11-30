В Красноярске загорелся торговый центр

В торговом центре в Красноярске произошел пожар на площади 200 кв. м

В Красноярске произошел пожар — загорелся торговый центр на улице Весны, сообщает региональное управление МЧС в телеграм-канале. На опубликованных ведомством фотографиях видно название ТЦ — «Взлетка Плаза».

Загорелись кровля и фасад здания, площадь пожара составила 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 18 единиц техники и около 60 человек. Сообщение о возгорании поступило в 5:57 по местному времени (1:57 мск), к 7:51 его удалось локализовать.

На распространившихся в соцсетях видео видно, что пожар охватил несколько этажей здания.

28 ноября произошел пожар в складских помещениях торгового центра «Триумф» в центре Омска. Его тушили более 120 пожарных, огонь распространился на площади 1,35 тыс. кв. м. Его локализовали спустя 2,5 часа после поступившего сообщения. Информации о пострадавших не было.

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