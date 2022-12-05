В Адыгее загорелся маслозавод

Фото: МЧС России по Республике Адыгея

Пожар произошел на территории маслозавода «Мамруко» в Адыгее. Об этом сообщило МЧС Адыгеи в телеграм-канале.

«Сегодня в 16 часов 44 минуты в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о возгорании в ауле Егерухай Кошехабльского района на территории маслозавода ООО «Мамруко», — уточняется в сообщении.

По информации МЧС горение произошло в сушильной камере внутри здания. Площадь пожара составляет около 270 кв. м, угрозы распространения огня нет. Всего в тушении возгорания участвуют 33 человека и 11 единиц техники.

ООО «Мамруко» производит подсолнечное и оливковое масло.