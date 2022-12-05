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Общество ,  
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В Адыгее загорелся маслозавод

В Адыгее произошел пожар на территории маслозавода «Мамруко»
Фото: МЧС России по Республике Адыгея
Фото: МЧС России по Республике Адыгея

Пожар произошел на территории маслозавода «Мамруко» в Адыгее. Об этом сообщило МЧС Адыгеи в телеграм-канале.

«Сегодня в 16 часов 44 минуты в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Адыгея поступило сообщение о возгорании в ауле Егерухай Кошехабльского района на территории маслозавода ООО «Мамруко», — уточняется в сообщении.

По информации МЧС горение произошло в сушильной камере внутри здания. Площадь пожара составляет около 270 кв. м, угрозы распространения огня нет. Всего в тушении возгорания участвуют 33 человека и 11 единиц техники.

ООО «Мамруко» производит подсолнечное и оливковое масло.

Теги
Маслозавод Адыгея Пожар
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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