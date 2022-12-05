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Экономика ,  
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Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года

Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий на год — до конца 2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает в 2025 году аналогичный 2014–2024 годам подход к учету страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. По предварительным оценкам, таким образом федеральный бюджет сэкономит 925,9 млрд руб.

Госдума одобрила внесенный правительством законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии 23 ноября, а Совфед — 30 ноября.

Накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

Действие закона неоднократно продлевалось, последний раз в декабре 2021 года — до конца 2024-го.

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накопительная часть пенсии заморозка Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Сумма
Срок
Ваш доход
0
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0%
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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