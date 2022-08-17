Минтруд предложил еще два года не менять расчет накопительной пенсии

Срок для расчета ежемесячной накопительной пенсии россиян, которые обратятся за ней в 2023 году, не изменится, следует из проекта Минтруда. Решение связано с колебаниями продолжительности жизни из-за пандемии, полагают эксперты

Министерство труда и социальной защиты предложило отложить до 2025 года переход на определение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии исходя из актуальных данных Росстата — по численности мужчин и женщин в возрастах, соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни. Это следует из подготовленного и размещенного Минтрудом проекта постановления о поправках в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии.

«Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах», — сказали РБК в Минтруде.

От расчетного периода выплат зависит размер ежемесячной накопительной пенсии. Если бы переход на расчет по данным Росстата был осуществлен с 2023 года, как было изначально запланировано в 2020 году, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии мог бы уменьшиться по сравнению с текущим значением, составляющим 264 месяца (22 года), а ежемесячный размер накопительной пенсии — соответственно, увеличиться. Однако в размещенных материалах Минтруда не приводятся статистические данные о количестве мужчин и женщин в возрастах 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни, из-за чего невозможно самостоятельно вычислить, сколько должен был бы составить показатель при переходе на расчет по данным Росстата.

«Продление переходных положений действующей методики на 2023 и 2024 годы не даст периоду выплаты накопительной пенсии сократиться вслед за ожидаемой продолжительностью жизни (снизилась и в 2020-м, и в 2021 году из-за пандемии коронавируса. — РБК), а размеру ежемесячных платежей — увеличиваться», — сказал РБК профессор Финансового университета Александр Сафонов. Если бы государство ориентировалось только на ожидаемую продолжительность жизни, которая под влиянием пандемии сокращается, то размер ежемесячной выплаты был бы больше, считает он. РБК направил дополнительные вопросы в Минтруд.

Переходный период для расчета периода выплаты накопительной пенсии [по фактическим данным Росстата] вводился для того, чтобы привести этот показатель в соответствие с реальной статистикой, которая последние десятилетия демонстрировала устойчивый рост, отмечает заведующий лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгений Якушев. Иначе Пенсионный фонд и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) назначали бы пенсии себе в убыток, что могло оказать влияние на их долгосрочную финансовую устойчивость. «Последнее время мы видим резкие колебания расчетного показателя «ожидаемая продолжительность жизни», снижение которого, в частности, происходит сейчас в России и мире на фоне пандемии», — указывает Якушев. По его словам, самое простое и правильное управленческое решение в нынешней ситуации — ничего не менять, что Минтруд и сделал.

Что представляет собой накопительная пенсия

Пенсионные накопления аккумулировались на счетах тех россиян, кто в период работы после 2002 года перечислял взносы на накопительную пенсию, но с 2004 года старшее поколение было отключено от системы и в ней остались только родившиеся в 1967 году и младше (с 2014 года пенсионные накопления были заморожены: взносы полностью стали направляться на страховые пенсии в ПФР). Получить средства, которые были накоплены, можно по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, то есть раньше наступления общегражданского пенсионного возраста, который был повышен с 2019 года.

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Пенсионные накопления можно получить в виде единовременной выплаты, срочной пенсионной выплаты (срок устанавливает сам гражданин, но не меньше, чем на десять лет) или в виде пенсии, которая выплачивается пожизненно. В последнем случае для расчета ежемесячной выплаты общая сумма пенсионных накоплений гражданина делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии: чем больше период, тем меньше ежемесячная выплата.

Единовременная выплата возможна, если объем пенсионных накоплений гражданина в расчете на месяц составляет не более 5% от совокупного размера двух видов пенсий (страховая и накопительная). В 2019 году оценивалось, что на единовременные выплаты и выплаты правопреемникам накопительной пенсии приходится примерно 90% всех выплат накопительных пенсий. Однако с 2021 года за накопительной пенсией могли впервые обращаться женщины 1967 года рождения, то есть долгосрочные участницы программы. Число получателей накопительной пенсии невелико, оно исчисляется лишь десятками тысяч человек, и поэтому влияние решений Минтруда на финансовые институты незначительное, подчеркивает Якушев.

Период выплаты определяется ежегодно с 2016 года в соответствии с утвержденной правительством методикой, в которой введено понятие максимального значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. С ним сравнивается расчетное значение, вычисляемое исходя из фактического количества мужчин и женщин в возрастах 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности предстоящей жизни россиян в этих возрастах (в 2020 году для мужчин она оценивалась в 15,2 года, для женщин — в 25 лет; данных Росстата за 2021 год пока нет). При прочих равных, чем больше эта продолжительность предстоящей жизни, тем больше расчетный период выплаты накопительной пенсии (соответственно, тем меньше ее ежемесячный размер), и наоборот.

Как работает действующая методика

Согласно методике, фактически устанавливаемый показатель на очередной год ограничен снизу — значением из закона на текущий год — и сверху — максимальным значением, которое все предыдущие годы ежегодно повышалось на шесть месяцев и достигло 270 месяцев в 2022 году. Теперь Минтруд предлагает зафиксировать его на этом уровне и на 2023–2024 годы.

Если расчетный (на основе данных Росстата) показатель оказался выше максимального, то законодательно определяемый показатель на предстоящий год устанавливается равным максимальному. Если расчетное значение ниже максимального, но выше значения из закона на текущий год, то ожидаемый период устанавливается на уровне рассчитанного (именно так предполагается делать во всех случаях с 2025 года). Наконец, если расчетный показатель ниже и максимального значения, и значения из закона, ожидаемый период устанавливается на уровне, равном значению из действующего закона.

Наличие максимального значения для ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии «сокращает фактическую продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, исчисленную по положениям методики», отмечал в прошлом году Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве (.pdf). По сути, это потенциальная льгота, указывали в институте. Однако в 2021 году она не была задействована, поскольку расчетный показатель не превысил максимальное значение, следовало из прошлогодних материалов Минтруда. Не сыграет роли максимальное значение и в ближайший год. При сохранении на 2023 год максимального значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на уровне 2022 года (270 месяцев) предлагаемое на основании методики к установлению законом значение ожидаемого периода выплаты в 2023 году не изменится и составит 264 месяца, сообщили РБК в Минтруде.