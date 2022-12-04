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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и двое детей

В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и двое детей

В ночь на 4 декабря в частном деревянном доме в селе Карагай в Пермском крае произошел пожар площадью 36 кв. м, огонь полностью потушили спустя более 2 часов после поступления сообщения о происшествии, рассказали в региональном управлении МЧС.

«На пожаре спасено двое детей. К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие и погибшие», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет уточняет, что после того, как огонь потушили, в здании обнаружили тела хозяина дома и двух детей 2017 и 2018 годов рождения. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре троих человек.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины пожара ни одно из ведомств не называло.

Ночью на 4 декабря пожар произошел в жилом здании в Оренбурге. В результате произошедшего погибли четыре человека. К ликвидации пожара привлекли 27 человек и девять единиц техники. Причины пожара уточняются.

Теги
Пермский край Пожар частный дом погибшие
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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