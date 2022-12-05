Захарова отреагировала на слова Вайкуле о содержании СССР

Лайма Вайкуле (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в телеграм-канале слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она и артистка Алла Пугачева содержали всю страну.

«Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», — написала Захарова.

4 декабря Лайма Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом иностранным агентом) заявила, что «содержала филармонии, содержала Советский Союз, выпуская свои диски». Она упомянула певицу Аллу Пугачеву, которая «содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет».

После начала специальной военной операции России на Украине Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан иноагентом) вместе с детьми отправились из России в Израиль, по словам певицы — «на отдых и лечение». В августе Пугачева вернулась в Россию, но в начале октября снова уехала в Израиль.