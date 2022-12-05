ТАСС сообщил об использовании на Украине комплексов с дронами «Тахион» для разведки

Российские войска применяют комплексы с беспилотниками «Тахион», для разведки позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с воздуха, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Российскими военными для ведения воздушной разведки позиций ВСУ применяются беспилотники «Тахион». Аппараты оснащены тепловизором, фото- и видеокамерой, с помощью которых обнаруживались даже хорошо замаскированные объекты противника, в том числе и ночью», — сказал он.

Комплексы с беспилотниками малой дальности «Тахион» предназначены для ведения воздушной фоторазведки объектов противника, говорится на сайте Минобороны. Их используют в подразделениях сухлопутных войск, ВДВ, и береговых войсках Военно-морского флота. Кроме того, беспилотники могут ретранслировать сигнал связи.

Дроны оснащены тепловизионной камерой, цветной видеокамерой, фотокамерой, аппаратурой ретрансляции. Дрон запускают с помощью ручной катапульты.

Беспилотник «Тахион» разработало ООО «Ижмаш — Беспилотные системы», На вооружение российской армии они поступили в 2015 году. Размах крыла аппарата — около двух метров, взлетная масса — порядка 7 кг. Дрон может подниматься на высоту до 4 тыс. м. и летать максимум два часа, со скоростью до 100 км/ч. Радиус их применения — около 40 км.