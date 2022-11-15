ОАК запатентовала систему для самолетов, захватывающую дроны на лету

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») запатентовала систему для самолетов, которая позволит захватывать и убирать в бортовой отсек беспилотники на лету, сообщает ТАСС со ссылкой на патент на изобретение, распространенный Федеральным институтом промышленной собственности.

«Изобретение относится к авиастроению и может быть использовано в конструкции оснащения летательных аппаратов беспилотными летательными аппаратами, а именно к системе и способу захвата и уборки беспилотного летательного аппарата в грузовой отсек самолета, а также к швартовочному узлу данной системы», — говорится в сообщении.

В тексте патента также указано, что изобретение можно применять на истребителях, транспортных самолетах, стратегических бомбардировщиках.

Система состоит из складного каркаса, крепежная часть которого зафиксирована во внутреннем пространстве грузового отсека самолета. При сближении с беспилотником самолет выбрасывает сначала складной каркас, зетам трос с конусом, за который и цепляется дрон.

В декабре прошлого года Роспатент зарегистрировал дрон, который способен подзаряжаться от линий электропередачи (ЛЭП). Его разработали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала Прошлякова Минобороны России. Беспилотник представляет собой летательный аппарат с несколькими несущими винтами, в нижней части которого устанавливаются токовые клещи, которыми дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки своего аккумулятора.