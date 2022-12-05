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Во Всемирном банке предупредили о росте числа бедных на Украине до 8 млн

Вице-президент Всемирного банка предупредила о 8 млн бедных на Украине к концу 2022 года

К концу 2022 года на Украине будет жить 8 млн бедных, заявила вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Presse.

«Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25 процентов населения», — сказала она.

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