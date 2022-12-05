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В Госдуме предложили разрешить директорам школ досрочный выход на пенсию

«Известия»: в Госдуме предложили разрешить директорам школ досрочный выход на пенсию

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложили разрешить социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях, а также директорам школ и детских садов и их заместителям досрочно выходить на пенсию. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на их обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Парламентарии ссылаются на пояснение Минтруда, в котором допускается досрочный выход на пенсию для представителей некоторых профессий, в том числе для педагогов, если их работа сопровождается повышенными психическими и физиологическими нагрузками.

В своем обращении депутаты отметили, что досрочно выйти на пенсию могут только социальные педагоги, работающие в специализированных учреждениях, например, в детских домах, образовательных организациях для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Однако такие же педагоги, работающие в обычных школах не могут воспользоваться этой льготой, отметили парламентарии.

Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками, пояснили авторы инициативы. Эти учителя работают с детьми с психическими отклонениями, нарушающими общепринятые нормы поведения или занимающимися преступной деятельностью, так же, как их коллеги, отметили депутаты. На директоров и их заместителей возложена большая ответственность что можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки, считают они.

Социальные педагоги работают с детьми, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детьми-сиротами и детьми-инвалидами, а также детьми из малообеспеченных семей. Кроме того, учителя обязаны предупреждать правонарушения и преступления и заниматься их профилактикой, подчеркнула Лантратова.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 30 закона «О страховых пенсиях», право досрочного выйти на пенсию по старости имеют лица, «не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую деятельность в организациях для детей».

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Теги
Пенсия школы замдиректора директор Госдума
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