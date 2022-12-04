Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на востоке Москвы

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в машине в Москве

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины, чье тело нашли в машине на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-слежба столичного управления Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

Тело женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье машины, припаркованной возле жилого дома на улице Вишняковской 4 декабря. На кадрах, которые опубликовала прокуратура, на заднем стекле автомобиля видно отверстие от пули. В столичном управлении МВД уточнили ТАСС, что тело нашел сожитель женщины, который вышел ее искать. Погибшая перестала выходить на связь 3 декабря, передает Baza со ссылкой на подругу женщины.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и начали проверять версию об угрозах от бывшего мужа. В московской прокуратуре подтвердили, что задержанный — бывший супруг женщины.

«Со слов 65-летнего мужчины, между ним и 30-летней женщиной произошла ссора из-за порядка проживания в квартире, убитая выгнала мужчину, что и послужило мотивом убийства», — отметили в ведомстве.

В квартире, где жил мужчина, провели обыски. Там у задержанного изъяли револьвер системы Наган, патроны к нему и глушитель. Подозреваемого задержали в одном из домов на Реутовской улице на востоке Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление МВД. Мужчина признался в совершении преступления, пишет Mash.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины под стражу, отметили в прокуратуре. Ведомство взяло под контроль расследование уголовного дела.