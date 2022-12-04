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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Бизнес ,  
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Проезд в купе и СВ в 2023 году подорожает на 8,1%

ФПК: в 2023 году тариф на проезд в купе и СВ увеличится на 8,1%
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

С января следующего года тариф на проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс поездов дальнего следования подорожает на 8,1%, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в холдинг РЖД), передает «РИА Новости».

«При этом в 95% вагонов категории купе, СВ и люкс АО «ФПК» в настоящее время применяется система динамического ценообразования, при которой стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест», — добавили в ФПК.

Продажа билетов на поезда, отправляющиеся 1 января 2023 года, начнется 5 декабря.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах также увеличатся на 8,1%. Это в начале ноября предложила Федеральная антимонопольная служба, которая регулирует цены на этот сегмент, в то время как тарифы на проезд в купе, СВ и вагонах класса люкс устанавливает ФПК.

Повышение стоимости билета объяснялось изменением затрат перевозчика на пользование железнодорожной инфраструктуры. В 2024 и 2025 годах цены на проезд в плацкарте повысят еще на 4%.

Тогда же ФАС предложила увеличить тарифы на грузовые перевозки. ТВ следующем году их проиндексируют на 8%, в 2024-м — на 7,1% и в 2025-м — на 4,6%.

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Стоимость билета в поездах дальнего следования складывается из базового тарифа, а также стоимости услуг перевозчика. Тарифы на проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования ежегодно индексируют на уровне не выше инфляции.

Теги
купе индексация тарифов ФПК
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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