В Индонезии произошло извержение вулкана Семеру

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На индонезийском острове Ява произошло извержение вулкана Семеру, выброс пепла достигал около 1,5 км в высоту (5,1 км над уровнем моря), сообщает Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

«Столб пепла был серым с умеренной и густой интенсивностью к юго-востоку и югу. Это извержение было зафиксировано на сейсмографе с максимальной амплитудой 35 мм и продолжительностью 0 секунд», — говорится в сообщении.

Японское метеорологическое агентство предупредило об угрозе цунами, которое может обрушиться на острова Мияко и Яэяма в южной префектуре Окинава.

Глава отдела по чрезвычайным ситуациям агентства по борьбе со стихийными бедствиями округа Лумаджанг Джоко Самбанг рассказал CNN Indonesia, что вулканический пепел направляется на юг. Расстояние скольжения горячих облаков оценивается в 5–7 км.

Бедствию сначала присвоили третий уровень опасности (тревога), позднее, как сообщает Kompas TV со ссылкой на главу PVMBG Хендру Гунавана, его повысили до максимального, четвертого уровня. «Нет никакой активности в радиусе 8 км от вершины и секторального юго-востока (Бесук Кобокан) до 19 км от вершины», — сказано в письменном заявлении ведомства.

Журналист KompasTV Абдул Роман заявил, что к 11:05 по местному времени (7:05 мск) длина потока горячего облака из кратера горы Семеру достигла 10 км. Извержение длится уже третьи сутки, отмечает телеканал.

Семеру является самым высоким вулканом на Яве — 3 676 м. В предыдущий раз его извержение произошло менее месяца назад, 9 ноября. Тогда выброс пепла в высоту также составил около 1,5 км, а распространение горячих облаков и потоков лавы могло достигать 17 км от кратера. Год назад, 5 декабря, в результате извержения Семеру погибли 13 человек.