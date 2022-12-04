МЧС: в результате пожара в жилом доме в Оренбурге погибли четыре человека

При пожаре в Оренбурге погибли четыре человека

В Оренбурге произошел пожар в частном жилом доме, на месте обнаружили тела четырех погибших, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Оренбургской области.

«Первыми прибывшим подразделениями было установлено, что происходит горение жилого дома по всей площади. Звеньями газодымозащитной службы было обнаружено четверо погибших», — рассказали в МЧС.

К ликвидации пожара привлекли 27 человек и девять единиц техники. Причины пожара устанавливаются, отмечается в сообщении.

В конце ноября пожар произошел на крупнейшей в Перми теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-9). Он возник из-за ремонтных работ на кровле корпуса здания, указывали в МЧС. Погиб один человек и двое пострадали. По факту смерти и получения травм сотрудниками ТЭЦ управления СК по Пермскому краю завело уголовное дело.