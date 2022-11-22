Саратовский губернатор попал в пробку и объявил выговор замминистра
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства региона после того, как попал в пробку на мосту через Волгу между Саратовом и Энгельсом. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Сегодня на мосту «Саратов-Энгельс» из-за обледенения проводов встали троллейбусы. Образовалась большая пробка, в которую вместе с сотнями жителей Энгельса попал и я. Полностью разделяю их недовольство сложившейся ситуацией. Кроме того, возникли проблемы с эвакуацией троллейбусов с моста. Ответственность за это полностью лежит на профильном ведомстве», — написал губернатор.
Он назвал ситуацию неприемлемой и сообщил, что объявил выговор заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Ивану Козаченко, отвечающему за функционирование пассажирского транспорта в регионе.
По словам Бусаргина, он также поручил специалистам проработать все сценарии, связанные с работой общественного транспорта при разных погодных условиях, чтобы ситуация не повторилась.
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