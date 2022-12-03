Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 02 дек, 16:04
Посольство сочло, что на российскую нефть будет спрос и при потолке цен Политика, 06:06
В Литве заявили о переходе контингента США в режим боевой готовности Политика, 05:27
В США представили бомбардировщик — будущую основу авиации B-21 Raider Технологии и медиа, 05:25
«РИА Новости» узнало о выявляющем помощников России «польском спецназе» Политика, 04:56
McKinsey оценила затраты ФРГ из-за энергокризиса в 2022 году в €100 млрд Экономика, 04:36
Сенаторы исключили символы Z и V из запрета на латиницу в рекламе Политика, 04:04
Аналитики описали тактику России и ОПЕК на фоне нефтяного эмбарго ЕС Экономика, 03:48
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД заявил о важности ОБСЕ после критики ее эффективности Кремлем Политика, 03:01
Новый центр для изоляции и протесты: как в Китае снова борются с COVID Политика, 03:00
Глава Минкульта Украины опроверг передачу Киево-Печерской лавры ПЦУ Политика, 02:34
Боррель сообщил об обучающихся в Польше 1100 украинских военных Политика, 02:22
Глава Минобороны Украины сообщил о получении первых ПВО Hawk от Испании Политика, 02:03
G7 и Австралия вслед за ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть Политика, 01:40
Замгоссекретаря США допустила войну Китая и Тайваня при СИ Цзиньпине Политика, 01:31
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
0 

В Литве заявили о переходе контингента США в режим боевой готовности

Командующий армией Литвы: контингент США в стране переходит в режим боевой готовности

Американский военный контингент в Литве переходит в режим боевой готовности, сообщил в интервью LRT Radio командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По его словам, до начала военной операции на Украине американские войска в Литве находились для сдерживания, а сейчас они будут уже готовы к обороне. В то же время будет происходить ротация подразделений военных из США, что, заверил Рупшис, не снизит безопасность страны.

«К 2025 году у нас будут ротационные подразделения США, которые будут проводить свою военную подготовку, обучение, иметь сдерживающий фактор, но и эти подразделения будут готовы проводить оборонительные действия вместе с нами и вместе с другими союзниками», — рассказал он, отметив, что Вашингтон в последнее время усиливает военное присутствие во всей Европе.

В 2016 году члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Кроме того, в странах Прибалтики на ротационной основе присутствуют истребители стран НАТО, которые обеспечивают охрану воздушного пространства в этом регионе. ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Они дислоцируются на трех военных аэродромах, по одному в каждом государстве.

В середине февраля НАТО решило расширить число многонациональных воинских контингентов в Европе. В марте президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости постоянного присутствия военного контингента США в Прибалтике, чтобы защитить от возможной агрессии со стороны России.

Американские власти рассматривали такой сценарий, однако при этом неоднократно заявляли, что военные из США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, главная цель войск США в Европе — «поддержать оборону союзников по НАТО».

Читайте на РБК Pro
Что будет с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» после 5 декабря: ключевые сценарии
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Как мировые центробанки ударили по инвесторам в непрозрачные инструменты
Предприниматель из России открывает счет за рубежом: 5 главных вопросов

Теги
американский контингент Литва боеготовность
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Премьер Финляндии указала на «слабость» Европы без поддержки США
Политика
В США заявили о планах перебросить NASAMS на Украину с Ближнего Востока
Политика
Латвия и Эстония призвали нарастить контингент НАТО в Восточной Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter