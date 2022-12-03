В Литве заявили о переходе контингента США в режим боевой готовности

Американский военный контингент в Литве переходит в режим боевой готовности, сообщил в интервью LRT Radio командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

По его словам, до начала военной операции на Украине американские войска в Литве находились для сдерживания, а сейчас они будут уже готовы к обороне. В то же время будет происходить ротация подразделений военных из США, что, заверил Рупшис, не снизит безопасность страны.

«К 2025 году у нас будут ротационные подразделения США, которые будут проводить свою военную подготовку, обучение, иметь сдерживающий фактор, но и эти подразделения будут готовы проводить оборонительные действия вместе с нами и вместе с другими союзниками», — рассказал он, отметив, что Вашингтон в последнее время усиливает военное присутствие во всей Европе.

В 2016 году члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Кроме того, в странах Прибалтики на ротационной основе присутствуют истребители стран НАТО, которые обеспечивают охрану воздушного пространства в этом регионе. ВВС стран НАТО охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 2004 года. Они дислоцируются на трех военных аэродромах, по одному в каждом государстве.

В середине февраля НАТО решило расширить число многонациональных воинских контингентов в Европе. В марте президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости постоянного присутствия военного контингента США в Прибалтике, чтобы защитить от возможной агрессии со стороны России.

Американские власти рассматривали такой сценарий, однако при этом неоднократно заявляли, что военные из США не будут участвовать в боевых действиях на Украине, главная цель войск США в Европе — «поддержать оборону союзников по НАТО».