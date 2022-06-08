Москвичей обвинили в краже биткоинов на 84 млн руб. у омича

Фото: Никита Попов / РБК

Трое жителей Москвы и Московской области в результате разбойного нападения украли биткоины у жителя Омска, сообщила пресс-служба омской полиции.

По данным следствия, в прошлом июле года москвичи узнали о биткоинах на счету у 34-летнего программиста из Омска, который ранее работал в международной финансовой организации. Тогда они приехали в город, арендовали квартиры, машины, изучили распорядок дня и маршруты передвижения омича.

Через месяц подозреваемые встретили программиста возле подъезда, представились сотрудниками правоохранительных органов с помощью поддельных удостоверений и сообщили о заведенном на него уголовном деле, а также угрожали физической расправой.

В итоге омич отдал нападавшим 3 млн руб. наличными и перевел 25 биткоинов на электронный кошелек. В полицию он обратился только через месяц, так как боялся за свою жизнь и здоровье. Областная прокуратура уточнила, что потерпевшего принудили передать 3 млн руб. и перевести более 84 млн руб. в криптовалюте.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин в возрасте от 31 года до 36 лет, когда те вернулись в Омск для совершения других преступлений. Двое из них уже имели судимость за имущественные преступления. Суд заключил всех под стражу.

Областная прокуратура утвердила обвинение в разбойном нападении группой лиц в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК России), а также в использовании поддельных документов с целью облегчить преступление (ч. 4 ст. 327 УК). Подозреваемые не признали вину.