В Совбезе сочли уязвимости иностранных программ одной из причин утечек

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Одной из основных причин утечки информации в России являются скрытые возможности и уязвимости программ иностранного производства, заявили эксперты Совета безопасности на заседании секции по проблемам информационной безопасности научного совета при ведомстве.

«В целях противодействия данной угрозе информационной безопасности одобрены основные направления научных исследований по созданию перспективных средств защиты информации», — сообщает пресс-служба Совбеза.

Эксперты, имена которых в сообщении не приводятся, считают необходимой государственную поддержку организаций, разрабатывающих средства защиты информации и оказывающих услуги в этой области. Соответствующая работа в этом направлении организована Минцифры России, Минпромторгом России и другими «заинтересованными федеральными органами исполнительной власти».

В этом году в России выросло число утечек личных данных, только за первое полугодие в Сети оказалось 305 баз информации, это на 45,9% больше аналогичного периода за предыдущий год, следует из статистики InfoWatch. Объем похищенных данных вырос более чем в 16 раз и составил 187,6 млн записей.

Минцифры в апреле предложило ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечку персональных данных. Назначать штраф предлагается, если в интернет попала база данных с 10 тыс. записей, из которых минимум 1 тыс. человек можно точно установить.

Также ведомство предлагало создать фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек данных россиян, который будет пополняться за счет штрафов. ИТ-компании раскритиковали эту идею, сочтя более разумным для бизнеса направить средства на аудиты своих информационных систем.