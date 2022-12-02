Сроки разработки авиадвигателя ПД-35 перенесут «на пару лет»

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Сроки разработки двигателя для гражданской авиации ПД-35 сдвигаются на пару лет вперед, сообщил ТАСС Александр Иноземцев — заместитель генерального директора АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» по управлению научно-производственным комплексом «Пермские моторы», управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель».

«По ПД-35 у нас были плановые сроки [разработки] до 2027–2028 года. Сейчас в связи со всеми событиями [сроки] сдвигаются на пару лет вправо, потому что средства сейчас перераспределены на наращивание объемов ПД-14, ПД-8, ПС-90А. Это вынужденная мера, но ничего не прекращается», — сказал Иноземцев.

ПД-35 — самый большой в линейке новейших российских авиадвигателей. Его разработка началась летом 2016 года на двух заводах: пермском «Авиадвигателе» и рыбинском «Сатурне». Летом 2017-го Иноземцев оценил общий объем инвестиций в 180 млрд руб. В 2021 году ОДК впервые показала боевой газогенератор — «сердце» двигателя. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал дополнительно выделить 44 млрд руб. на разработку и производство.

ПД-35 может быть использован в проекте российско-китайского дальнемагистрального самолета CR929, сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В мае 2022 года завершилась госэкспертиза проекта опытного производства. 3 июля Иноземцев говорил, что двигатель планируется испытать в 2023 году. «Планы огромные у нас. И надо сказать, что эти планы к 2030 году — больше 300 штук больших двигателей», — заявлял он.